Coppa Italia 2019/2020 non assegnata? Le ultime notizie

Il 2020 non è certo un anno come gli altri. L’emergenza Coronavirus si è abbatutta sulle nostre vite e il mondo del calcio vive una stagione molto complicata. Il campionato è stato sospeso e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la serie A riuscirà a concludersi o meno.

La volontà dei club, ribadita tra l’altro appena ieri, è quella di concludere la stagione, anche se si dovrà giocare nei mesi estivi. Rimangono da disputare dodici giornate di campionato, le coppe europee e anche le semifinali di Coppa Italia. Non ci sono ancora delle date precise riguardo la ripresa.

L’ipotesi che va per la maggiore è quella di un ritorno dei campioni della serie A in campo solamente il 18 maggio per iniziare gli allenamenti di gruppo. Mentre per quanto riguarda le partite da disputare ormai si guarda al 13 giugno. E considerato che si dovrà concludere tutto entro la fine del mese di luglio, è chiaro che le squadre dovranno scendere in campo ogni tre giorni.

Quando si gioca la Coppa Italia?

C’è allora il grosso punto interrogativo legato alla Coppa d’Italia. E’ vero che rimangono da disputare solamente le semifinali e la finale, ma è altrettanto vero che non sembra davvero esserci spazio per questo trofeo nel fittissimo calendario. Napoli, Inter, Milan e Juventus, vale a dire le squadre che sono arrivate in semifinale, se si riprenderà a giocare attendono dunque notizie anche su questo versante. Non si esclude che la Coppa Italia quest’anno possa essere non assegnata.

