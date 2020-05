Kaio Jorge, Paratici ha presentato una prima offerta per il talento del Santos

Kaio Jorge è un obiettivo della Juventus. I bianconeri hanno presentato al Santos un’offerta di 18 milioni, ma il club carioca ne vuole quasi il doppio.

«Il Santos ha rifiutato un’offerta da €18 milioni di euro della Juventus per Kaio Jorge. I brasiliani ne vogliono almeno 30 per cedere l’attaccante classe 2002». E’ quanto ha affermato sui propri social di riferimento il giornalista di Libero Niccolò Schira. Pertanto anche l’estate prossima Fabio Paratici vorrebbe inserire in organico un giovane talento, anzi sarebbe già passato all’azione. Il 18enne del Santos è ritenuto il nuovo “craque” del calcio sudamericano, pur avendo disputato pochissime gare con il club che fu di Pelè. Per lui, però, parlano i numeri: 2 apparizioni e 2 reti in Copa Libertadores, ad esempio.

Kaio Jorge nel mirino della Juventus

Kaio Jorge è un centravanti, moderno. Viene definito di movimento per la sua capacità di svariare su tutto il fronte, tanto da essere utilizzato non solo come prima punta, ma anche come seconda punta o esterno. Ha una buona tecnica individuale, che gli permette di essere efficace sul primo controllo, anche acrobatico grazie anche ad una notevole elasticità muscolare, e di avere un’ottima conduzione del pallone. La maggior parte del gioco di Kaio passa per il suo piede destro. Per questo tra i suoi punti deboli viene spesso sottolineato il raro uso del mancino.

