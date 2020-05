Calciomercato Juventus, ecco la cifra giusta per Icardi

Sarà probabilmente una delle telenovele del calciomercato estivo della Juventus. Il nome di Mauro Icardi ormai da settimane viene accostato alla formazione bianconera, che andrà a caccia di un nuovo centravanti indipendentemente o meno dalla permanenza di Gonzalo Higuain.

Va detto subito che Icardi non sarebbe l’unico obiettivo della Juventus, che non solo tiene d’occhio Kane ma soprattutto segue con particolare interesse Timo Werner, centravanti 24enne del Lipsia. Giocatore giovane e che può garantire un ottimo rendimento anche in Europa.

Ad ogni modo Icardi sembra essere sempre in pole position, anche perché conosce benissimo la serie A dove ha già dimostrato di poter ampiamente sfondare il numero di venti gol a campionato. Il giocatore è attualmente al Psg, con i francesi che hanno la possibilità di riscattarlo a fine stagione.

Di sicuro le cose sono cambiate, il suo prezzo è destinato a scendere in considerazione dell’emergenza Coronavirus che sta prosciugando le casse dei club calcistici del mondo. Per questo motivo il Psg sta comunque riflettendo. Nonostante perderanno anche Cavani per fine contratto e, di fatto, dovrebbero comunque mettersi in moto per trovare un grande centravanti.

Calciomercato Juventus, quanto vale Icardi?

Secondo calciomercato.it il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici non sembra avere dubbi riguardo la valutazione del giocatore. La somma massima che si potrebbe spendere è di 50 milioni di euro.

Cifra che è ben al di sotto dei 70 milioni di euro dei quali si parlava negli scorsi mesi. La Juventus, in caso di riscatto del Psg, avrebbe poi delle contropartite che piacciono ai francesi (da Pjanic a Douglas Costa) che potrebbero consentirgli di abbassare ulteriormente il prezzo.

