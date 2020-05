Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: spunta l’Atletico Madrid

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus. Ma quale potrebbe essere la destinazione dell’attaccante argentino? La situazione.

Gonzalo Higuain è uno dei nomi su cui c’è maggiormente attenzione in casa Juventus. Tante le polemiche che l’hanno accompagnato negli ultimi giorni e nell’ultimo periodo, viste le voci su una sua possibile intenzione di non voler tornare a Torino per riprendere gli allenamenti. Indiscrezioni che non sono state accompagnate da conferme e da ufficialità, ma che potrebbero aprire a scenari d’addio, un qualcosa che oramai appare sempre più probabile. Ma quale sarà la destinazione del Pipita?

Calciomercato Juventus, futuro in Spagna per Higuain?

Il sudamericano, dopo un buon inizio di stagione, si è un po’ perso e non ha reso come ci si sarebbe aspettato. Ed è per questo che la società piemontese potrebbe decidere di ascoltare eventuali offerte. Il tutto potrebbe diventare un motivo per liberarsi del pesante ingaggio del giocatore, che consiste in ben 6,5 milioni di euro. Ed ecco che, come rivelato e riportato dalla stampa spagnola, i campioni d’Italia potrebbero a breve ricevere l’offerta l’Atletico Madrid. Gli iberici sarebbero pronti a offrire 25 milioni di euro per provare a convincere la Juve. Il futuro di Higuain sarà in Spagna? Non resta che attendere che cosa accadrà.

