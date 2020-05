Calciomercato Juventus, asse con il Barcellona sempre più caldo

Calciomercato Juventus: per i bianconeri potrebbe farsi sempre più caldo l’asse con il Barcellona. Ecco le possibili trattative.

Asse tra Juventus e Barcellona. Potrebbe essere questa una delle caratteristiche più importanti della prossima sessione di calciomercato, che potrebbe esserci in estate. I catalani infatti potrebbero essere interessati a Miralem Pjanic, mettendo sul piatto Arthur, che tanto stuzzica la fantasia dei bianconeri. Ma potrebbe non essere questa l’unica trattativa tra le due società, pronte a essere attive e presenti. Cos’altro potrebbe bollire il pentola?

Calciomercato Juventus, quante trattative con il Barcellona

Nelle scorse ore sono tornate a circolare voci secondo cui la Juventus potrebbe mettere sul piatto per i blaugrana anche Mattia De Sciglio. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, l’ex Milan potrebbe essere la mossa per intavolare anche un’altra operazione di scambio. Un altro obiettivo dei bianconeri sarebbe infatti Sergi Roberto. Il classe ’92, che è nato centrocampista, sarebbe un rinforzo per la fascia, reparto dove la Juventus sembra aver maggiori limiti e difficoltà.

