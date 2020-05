Calciomercato Juventus, si punta Koulibaly: ecco la strategia

Il calciomercato è pronto a entrare sempre più nel vivo. In casa Juventus si potrebbe tutto sul colpo Koulibaly. Ma quale sarebbe la strategia?

Era la seconda giornata di questo campionato ora bloccato quando Kalidou Koulibaly ha messo quel pallone nella sua porta, consegnando alla Juventus i tre punti dopo un’incredibile rimonta del Napoli. E ora le strade del difensore e dei bianconeri potrebbero incredibilmente incontrarsi. Infatti, secondo indiscrezioni e voci di calciomercato, i piemontesi avrebbero messo nel mirino proprio il centrale dei partenopei. Ma qual è la situazione della possibile trattativa?

Koulibaly alla Juventus, Calciomercato: ecco le contropartite tecniche

Secondo quanto rivelato e riportato dall’esperto di calciomercato Fabio Santini durante ‘Il Processo’, trasmissione in onda su 7 Gold, la Juve potrebbe puntare sull’inserimento di alcune contropartite tecniche. Queste le sue parole: “La Juventus sarebbe pronta a fare una offerta super al Napoli. Il club bianconero, per arrivare al senegalese, è disposto a rifare il look agli azzurri: Bernardeschi, Romero, Rugani e venti milioni per Kalidou Koulibaly. La valutazione complessiva sarebbe di 100 milioni“.

Il gionalista ha poi spiegato cosa prendere succedere in caso di fumata bianca: “Qualora l’affare si concludesse, la Juventus rinforzerebbe il Napoli in un modo molto importante. Rugani, Bernardeschi e Romero sono degli ottimi calciatori. I bianconeri, inoltre, prenderebbero un calciatore fortissimo. Kalidou Koulibaly è destinato a lasciare il Napoli e la Juventus potrebbe essere una soluzione importante per l’ex Genk“. Insomma, non resta che vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.

