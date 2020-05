La Juventus starebbe pensando ad un piano d’azione per arrivare definitivamente a Pogba. Infatti avrebbe pianificato ben 4 cessioni, ecco chi

La Juventus pur di arrivare alla possibilità di prendere Paul Pogba, anticipando così Real Madrid e Paris Saint Germain, avrebbe già pianificato ben quattro cessioni illustri per arrivare a pattuire la somma di denaro necessaria da investire poi nel cartellino del fantasista francese e quindi nelle casse del Manchester United. Infatti i bianconeri sono pronti a mettere sul tavolo delle trattative i cartellini di Miralem Pjanic, già seguito da tempo dal Barcellona e Psg e Douglas Costa, che piace molto in Premier League.

Calciomercato Juventus, poker di cessioni pur di arrivare a Pogba

Oltre a questi due, come dicevamo, sono quattro le cessioni illustri, infatti i bianconeri sarebbero disposti a sacrificare anche due acquisti recenti, pur di arrivare al Polpo. Oltre a Pjanic e Douglas Costa i nomi dei possibili partenti sarebbero anche quelli di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: entrambi profili seguiti proprio della squadra (attuale) di Pogba, il Manchester United. Cessioni che permetterebbero alla Juventus un tesoretto non indifferente, e un risparmio decisamente corposo sul monte ingaggi, così da potere sostenere un trasferimento importante come appunto quello di Paul Pogba in bianconero, che ricordiamolo, attualmente percepisce 13 milioni di euro all’anno, con bonus fino ad, addirittura, 20 milioni. Operazione possibile che dovrà però sottoporre la squadra bianconera a degli importanti sacrifici sul piatto dei trasferimenti.

