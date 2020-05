La Bundesliga riparte ufficialmente. Così come in Turchia anche in Germania sono ufficialmente pronti a ripartire, e la Serie A? Ecco lo scenario

Riparte ufficialmente il campionato tedesco, dopo la Turchia anche la Bundesliga tedesca è pronta a ripartire con il campionato nazionale. Essendo ufficialmente il primo dei top campionati europei a ripartire. La Bundesliga ripartirà nella seconda metà di maggio. Dopo le indiscrezioni arrivate già qualche giorno fa ora è arrivata l’ufficialità definitiva, anche il Governo Tedesco avrebbe lasciato ai club la decisione sulla data precisa, ma per il momento il weekend della ripartenza dovrebbe essere quello del 23-24 maggio. Una decisione che si oppone alla Ligue 1 francese che invece ha chiuso definitivamente il campionato.

Bundesliga: è ufficiale la ripartenza del campionato tedesco

Ora c’è da capire cosa si sceglierà di fare in Serie A, ma da quanto filtra dall’ambiente si va per un ripartenza con le stesse -possibili- modalità adottate già dal campionato tedesco della Bundesliga con una ripartenza che dovrebbe appunto attuarsi il prima possibile e quindi verso la fine di maggio. In attesa di novità ufficiali l’augurio è quello di poter ripartire con le dovute accortezze e possibilità del caso, sempre tenendo in considerazione le norme governative e il rispetto della salute.

