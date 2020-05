Calciomercato Juve, l’indizio dei bookmaker sul futuro di Icardi

Non è un mistero che la Juventus nel corso dell’estate cercherà un nuovo centravanti. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, che ha ancora un altro anno di contratto ma che potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Italia già nei prossimi mesi per tornare magari in patria.

Uno dei nomi più caldi che ormai da mesi vengono accostati al calciomercato Juventus è senz’altro quello di Mauro Icardi. Un bomber che non ha bisogno di presentazioni, visto il suo passato in Italia. Ha segnato tanto con la maglia dell’Inter, è un infallibile cecchino dell’area di rigore, conosce bene la serie A. Insomma, sembra essere il partner perfetto di Cristiano Ronaldo.

Il suo cartellino appartiene all’Inter, che lo ha prestato al Psg per questa stagione. I francesi hanno l’opportunità di riscattarlo, anche se la somma di circa 70 milioni di euro prevista è molto alta, specie all’indomani dell’emergenza Coronavirus. Insomma il futuro dell’argentino è un rebus. Perché il Psg potrebbero prenderlo per poi cederlo subito oppure anche per completare il suo attacco, che già perderà Cavani per fine contratto.

Calciomercato: le quote dei bookmaker su Icardi

Agimeg riporta le quote legate al futuro di Mauro Icardi. Al momento i bookmaker vedono come molto probabile un suo ritorno all’Inter, tant’è che la quota per un suo futuro in nerazzurro è di 2.75. Tuttavia la quota che riguarda un suo passaggio alla Juventus è superiore di pochissimo (3) e questo vuol dire che non è certo da escludere che possa vestire in estate il bianconero.

Più alta la quota che riguarda una sua permanenza al Psg (7.50), mentre l’Atletico Madrid del suo connazionale Simeone è bancato a 10. Stessa quota che riguarda il Napoli, mentre più complicato (15) appare un suo passaggio ai “cugini” del Milan.

