Qualora dovessero partire, come sembra, uno o addirittura tutti e due: Khedira e Matuidi la Juventus e il ds Paratici starebbero pensando ad un clamoroso ritorno per la mediana, un profilo di qualità eccelsa voluto anche fortemente da Cristiano Ronaldo che avrebbe già dato il suo benestare all’acquisto, data, appunto, l’eccelsa qualità tecnica. Stiamo parlando naturalmente di Arturo Vidal che giusto qualche giorno fa ha voluto omaggiare con una storia Instagram il suo passato bianconero, con tanto di foto commemorativa a ricordare uno dei tanti scudetti vinti in bianconero. Vidal è quindi rimasto nel tempo legato ai colori della Juventus tanto che tuttora il legame con i tifosi e ex compagni è strettissimo, più volte si è visto -pubblicamente- scambi di messaggi proprio fra Arturo e gli ex compagni. Il piano della Juventus per riportare Vidal avrebbe già una pista ben delineata.

Calciomercato Juventus: il ritorno del grande ex. Ecco gli scenari

La valutazione del cartellino di Arturo Vidal ora, come sappiamo, in uscita dal Barcellona si aggira intorno ai 20-25 milioni. L’Inter dell’ex Antonio Conte già nella scorsa stagione di mercato aveva messo gli occhi sul cileno e nonostante Conte abbia provato in tutti i modi a prenderlo il Barcellona ha sempre fatto muro. Ora lo scenario sembra totalmente differente, infatti dovessero partire proprio uno o, come dicevamo poc’anzi, tutti e due i giocatori Khedira e Matuidi, ecco che la Juventus piomberebbe immediatamente sul tanto amato dai tifosi Arturo Vidal. Un clamoroso ritorno che farebbe felice anche i compagni di squadra e il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo che avrebbe già dato il suo benestare proprio in virtù di uno stile di gioco totalmente coerente, anche, con il pensiero di mister Sarri. In attesa di ulteriori novità, probabili già in settimana, la Juventus continua ad essere attiva sul mercato con sorprese mai banali.

