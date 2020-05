Calciomercato Juventus, l’assist di Dybala per Pogba

Paulo Dybala è uno dei perni della Juventus di oggi e lo sarà anche della Juventus del futuro. Il giocatore argentino, che ha appena sconfitto il Coronavirus, è destinato ad essere sempre più importante per i bianconeri.

In campo l’attaccante ha dimostrato di saper far gol ma anche di saper dispensare assist ai compagni. Questa volta l’assist invece consiste in una dichiarazione che potrebbe essere invece un importante assist di calciomercato per la sua squadra.

Dybala è stato intervistato dal sito ufficiale dell’Uefa, dove ha parlato essenzialmente della sua collezione di maglie, legando ad ogni casacca un ricordo particolare. L’argentino ha la fortuna di vantare nella sua collezione quella di alcune leggende del calcio come Casillas, Robben e Iniesta.

Ma anche quella dello United di Paul Pogba. Con il quale Dybala ha giocato solamente una stagione in bianconero, nel 2015-2016. L’argentino ha detto: «Questa maglia è del mio amico Paul, che ammiro come persona ancora più che come calciatore. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripeterle un giorno».

Calciomercato Juventus: Pogba rimane un obiettivo

E sono proprio queste ultime parole pronunciate da Dybala che alimentano i sogni dei tifosi bianconeri, che vorrebbero rivedere Pogba a Torino. Non è un mistero che la Juventus segua con particolare attenzione il centrocampista francese. Ma il Manchester non vuole fare certo sconti – nonostante il suo contratto scada nel 2021 – e anche l’ingaggio del francese al momento rappresenta uno scoglio difficile da superare. Anche perché la concorrenza è tanta, dall’Inter al Real Madrid.

