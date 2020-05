Festa della mamma, 5 regali griffati Juventus da poter fare

Domenica si festeggerà la festa della mamma e se questa è anche tifosa della Juventus, allora le idee a tinte bianconere possono essere svariate…

La Festa della Mamma quest’anno cadrà il 10 maggio, una data istituita per celebrare tutte le mamme. È diventata una festa simbolo che però non cade sempre nello stesso giorno. La data scelta è sempre la seconda domenica del mese, che quindi varia di anno in anno. L’ istituzione di questa festa risale al 1908 e ad essa fu associato il simbolo del garofano rosso per le madri vive e del garofano bianco per quelle che sono in cielo. Come poter brandizzare la particolare data con qualcosa griffato Juventus? Ecco qualche suggerimento.

Festa della mamma, regali in bianconero

Il primo regalo che si può fare per la festa della mamma ad un tifosa bianconera è l’abbonamento a Juventus Tv. Potreste sfruttarlo pure voi e farla contenta. La seconda idea è un classico: la maglia di Cristiano Ronaldo. La casacca del Re non verrebbe certo utilizzata per faccende di casa, ma magari sfoggiata per scendere in spiaggia o andare allo stadio. Terzo input? Beh, un bel pigiama con il logo ufficiale del club. si trova facilmente nello store. La quarta soffiata riguarda, sempre disponibile sul merchandising ufficiale, riguarda una collana con la “J” del club. Tutto in oro e con un prezzo accessibile. Il quinto e ultimo suggerimento andrebbe cristallizzato nel tempo. Vale a dire che sarebbe una promessa: portare la mamma allo Stadium appena sarà possibile. Di certo, capirà e sarà contenta di concedervi del tempo.

