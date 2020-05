La Juventus con il ds Paratici starebbe sondando diverse piste di mercato su tre possibili clamorosi ritorno in bianconero, ecco chi

Paratici e la società bianconera starebbe pensando al clamoroso piano di mercato per far tornare tre vecchie glorie bianconere. Uno è già sulla bocca di tutti, infatti il tanto chiacchierato e voluto dai tifosi #Pogback è -attualmente- l’obiettivo primario, Paul Pogba senza ombra di dubbio è l’obiettivo numero uno della società bianconera che vorrebbe affidare la mediana del futuro proprio al fantasista francese, con il suo clamoroso ritorno bianconero, la Juventus infatti gli ha permesso di diventare il fenomeno che è ora. Con la difficile permanenza in Premier League, Pogba si appresta a cambiare aria e il ritorno in Italia non sembra assolutamente secondario. Ma oltre al Polpo sarebbero altri due i clamorosi ritorni, ecco chi:

Calciomercato Juventus, Paratici: si tratta per tre clamorosi ritorni

L’altro clamoroso ritorno potrebbe essere quello di un altro centrocampista amatissimo dal popolo bianconero e che tuttora viene ricordato dai tifosi, stiamo parlando di Arturo Vidal, anche lui in uscita dal Barcellona e volenteroso di tornare in bianconero, tanto che giusto qualche giorno fa ha ricordato sul suo Instagram la vittoria dello scudetto vinto con la Juve con tanto di foto commemorativa mentre indossava la maglia bianconera. Il terzo profilo, invece, sarebbe il nome di Joao Cancelo, i bianconeri dopo averlo ceduto un anno fa avrebbero necessità di rinforzare la difesa, sul laterali. In Inghilterra Cancelo non sembra aver trovato la continuità desiderata e l’eventualità di un comeback in bianconero non sarebbe da escludere, anche se l’ipotesi non sembra soddisfare il mister Sarri. Clamorose opportunità di mercato che lasciano l’unica certezza di una Juventus già scatenata sul mercato.

