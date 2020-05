Juventus, riecco Dybala: l’argentino supera le visite mediche

Riecco Paulo Dybala: l’argentino ha rimesso piede alla Continassa e ha superato le visite mediche. Le ultime sulle sue condizioni.

La notizia è di quelle importanti e che fanno felici tutti i tifosi. Paulo Dybala ha rimesso piede nel mondo Juventus. L’argentino ieri si è fermato al J Medical, il centro medico, per sottoporsi a tutti gli esami di rito necessari alla ripresa dell’allenamento individuale. Un qualcosa che per tutti è obbligatorio, ma che per lui è ancora più importante. Dopo 46 giorni di contagio e di tamponi contrastanti, mercoledì è arrivato l’ultimo test negativo ed è stata come una liberazione: la Joya è finalmente guarita dal Coronavirus. E ora è il momento della ripartenza.

Juventus, il ritorno di Dybala: la sua gioia

“Sto bene“, questo quello che l’attaccante ha detto una volta terminato il tutto. Insomma, il peggio è così definitivamente alle spalle. La sua visita, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata inevitabilmente più approfondita. Il Covid si è annidato nel suo organismo per un mese e mezzo, nonostante Paulo avesse avuto sintomi reali soltanto all’inizio della quarantena e nelle ultime settimane abbia potuto fare esercizio fisico senza uscire da casa. Non ci sono nuove complicazioni e ora per lui inizia la fase 2. Oggi per lui scatteranno gli allenamenti individuali, nonostante il percorso sarà graduale e monitorato.

Dybala sembra carico e determinato. L’argentino non sta nella pelle e vuole trasformare in gol tutte le tossine e i cattivi pensieri accumulati in questi mesi. Sapere che un virus tanto letale resta aggrappato oltre ogni logica al tuo organismo è mentalmente destabilizzante e senza alcun dubbio la sofferenza è stata tanta. Ma ora è il momento di voltare pagina, aspettando il rientro del suo compagno di reparto Cristiano Ronaldo. i due, ancora una volta, dovranno caricarsi la Juventus sulle spalle.

