Juventus, ecco quando torna Gonzalo Higuain

Il ritorno di Gonzalo Higuain è uno degli argomenti più trattati in casa Juventus. Ma quando torna l’attaccante argentino?

Ma quando torna Gonzalo Higuain? Questa è la domanda che si staranno facendo gran parte dei tifosi della Juventus. L’attaccante argentino era inizialmente atteso tra domani e lunedì in quel di Torino, ma, secondo quanto rivelato e riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non dovrebbe invece tornare in Italia fino alla seconda metà della prossima settimana. La decisione sarebbe comunque stata presa in accordo con la società bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus: Higuain torna, ma per quanto?

Juventus, Higuain atteso la prossima settimana

Ma quali sono i motivi di questo ennesimo rinvio? Il tutto sembrerebbe esser legato ai problemi familiari del giocatore. Infatti mamma Nancy, che si sta curando per un cancro, non sta bene. Un altro aspetto da tenere in considerazione è senza alcun dubbio che la Juventus, quanto meno fino a ora, si è limitata a chiedere il rientro in Italia agli stranieri andati all’estero. Un richiamo più ufficiale e deciso dovrebbe e potrebbe arrivare soltanto nel momento in cui sarà ufficializzata la ripresa degli allenamenti collettivi. Insomma, tutto è legato a doppio filo al destino del campionato italiano.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK