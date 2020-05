Il ministro dello sport Spadafora ha parlato del possibile ritorno della Serie A, ma visti i nuovi contagi in alcune squadra, la situazione si compromette

Il ministro dello sport Spadafora ha parlato del possibile ritorno della Serie A, e quindi della ripresa del campionato, ecco cosa ha detto: ““Le notizie di queste ore dei contagi in alcune squadre di calcio non ci fanno ben sperare. Fino a quando non capiremo quale sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa. La parola d’ordine, anche alla luce del recente incontro col Comitato tecnico-scientifico, è stata prudenza”. Di conseguenza le sorti del campionato e della sua ripresa rimangono tuttora incerte, il ministro dello sport ha poi aggiunto:

Serie A, Spadafora: “I contagi nelle squadre non ci fanno ben sperare”

A proposito della -possibile ripartenza- il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha ribadito: “La prossima settimana, prima del 18 maggio, saremo in grado di capire, sulla base dell’analisi della curva, l’andamento dei contagi dopo questa prima apertura. A breve arriverà il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo adottato dalla Figc. Capiremo se le perplessità che il Comitato tecnico-scientifico ha espresso sono state superate o se purtroppo restano tali. Queste due cose insieme, ci consentiranno di decidere”.

