Dopo i pochi mesi al Al-Duhail, l’ex bianconero Mario Mandzukic si presta a tornare in Europa, su di lui il Galatasaray di Terim

L’ex Juventus Mario Mandzukic si presta a ritornare nel calcio che conta, dopo pochi mesi trascorsi al Al-Duhail in Qatar, il croato è pronto per tornare in Europa, infatti avrebbe l’interesse di una squadra che lo sta cercando con insistenza per rinforzare il suo reparto offensivo, stiamo parlando del Galatasaray di Terim. Marione, come lo piaceva chiamare il popolo bianconero, che non sembra averlo ancora del tutto dimenticato, sarebbe il grande rinforzo in attacco per il Galatasaray. Ecco gli scenari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri su una giovane promessa del Psg

Calciomercato Juventus, il clamoroso ritorno di Mario Mandzukic

L’ex Juventus sarebbe voluto proprio direttamente dal tecnico del Galatasaray Terim, che avrebbe necessità di un ariete di caratura internazionale per rimpiazzare, l’ormai prossimo al trasferimento, Falcao. Mandzukic, attualmente, avrebbe già dato il suo consenso per vestire la maglia del Galatasaray pronto quindi a lasciare il Qatar anche se attualmente avrebbe un contratto con un ingaggio di 10 milioni fino al 2021. Dopo l’addio alla Juventus Mario Mandzukic è pronto a ritornare nel calcio che conta, quello che gli ha permesso di diventare il talento che è sempre stato, alla Juventus i tifosi non lo dimenticheranno mai, tanto che tuttora viene invocato essendo diventato a tutti gli effetti un vero e proprio beniamino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Rabiot e Higuain rischiano di diventare dei casi?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK