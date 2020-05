Calciomercato Juventus, tutti i nodi da sciogliere

Calciomercato Juventus: in casa bianconera ci sono davvero tantissimi nodi da sciogliere. Ecco quali potrebbero essere le soluzioni.

Problema stranieri. Potrebbe essere riassunta così la situazione in casa Juventus. Infatti, quando sarà ufficiale la ripresa degli allenamenti collettivi, la società bianconera richiamerà in Italia i due stranieri ancora all’estero, ossia Higuain e Rabiot. Le due situazioni sono però completamente differenti. La Vecchia Signora comprende decisamente di più la posizione dell’argentino, giustificato da una situazione familiare particolare. Questi giorni in Argentina gli stanno infatti permettendo di stare vicino a mamma Nancy, alle prese con un tumore. Il francese invece sembrerebbe aver iniziato una sorta di sciopero individuale, perché non d’accordo con il taglio degli stipendi.

Calciomercato Juventus, tante spine in casa bianconera

Dubbi che potrebbero trasferirsi poi nell’ambito del calciomercato. La soluzione più naturale per Higuain, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe essere quella di restare con la Juve fino al 2021, scadenza naturale del contratto. Nelle ultime settimane però i suoi dubbi sarebbero aumentati e la voglia di restare in Italia diminuita. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione? Improbabile la pista che porterebbe l’Atletico Madrid. Possibile il trasferimento negli Usa, ma occhio all’ipotesi River Plate, che per l’argentino rappresenterebbe un vero e proprio ritorno a casa.

Il resto è storia del calciomercato in entrata e di un interesse per Arthur, che potrebbe essere inserito in uno scambio con Pjanic e De Sciglio. La volontà del brasiliano sarebbe però l’ostacolo principale alla chiusura del cerchio, perché questo ha dichiarato per ben due volte di non voler lasciare il Barcellona. Discorso simile per Kaio Jorge, attaccante verdeoro del 2002 che ha detto di trovarsi bene al Santos. Insomma, trattative non semplici, ma in casa la Juventus si continua a lavorare per il futuro.

