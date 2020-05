Calciomercato Juventus, si lavora col Tottenham per uno scambio in difesa

La Juventus starebbe lavorando su possibili scambi dei terzini di difesa col Tottenham: con due ipotesi che sembrano interessare entrambe le parti

La Juventus e il ds Paratici starebbero lavorando affinché si possano migliorare quei settori del campo in evidente crisi, dunque oltre alla mediana i bianconeri dovranno necessariamente rinforzarsi in difesa. Due sono i nomi che stanno in questi giorni interessando i bianconeri, e arrivano entrambi dal campionato inglese dal Tottenham che sarebbe disponibile ad eventuali scambi di cartellini. I nomi sondati dai bianconeri sono quelli di Danny Rose e Serge Aurier.

Calciomercato Juventus, si lavora col Tottenham per uno scambio in difesa

La prima ipotesi avrebbe del clamoroso infatti la pedina di scambio potrebbe essere un giocatore della rosa bianconera fino a ieri pseudo intoccabile, stiamo parlando di Alex Sandro che potrebbe essere scambiato, più un eventuale conguaglio a favore dei bianconeri, per il cartellino di Serge Aurier. L’altra idea, forse anche più percorribile vede coinvolti Mattia De Sciglio per Danny Rose. Due profili che piacciono ai bianconeri e visto proprio in ottemperanza ad una crisi economica senza precedenti avrà come priorità proprio lo scambio, definito dallo stesso Paratici in stile nba. Uno scambio di cartellini di giocatori altrettanto qualitativa che avrebbe il benestare anche del Tottenham. Serge Aurier piace già da tempo e Danny Rose sembra convincere più di De Sciglio. Un clamoroso colpo di scena che vedrebbe coinvolte due società in un doppio scambio davvero inedito.

