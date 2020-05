Messi, campione anche fuori dal campo: donati 500mila euro

A parlarne è stata Silvia Kassab, direttrice esecutiva della Fondazione promossa dalla Fundación Garrahan. Ecco le sue parole: “Siamo stati in grado di acquisire attrezzature per varie province, nonché elementi necessari per medici e infermieri. Messi si è unito e la sua partecipazione effettiva si è concretizzata attraverso una donazione. Contributi con cui abbiamo rapidamente iniziato a elaborare l’acquisizione di attrezzature importate per far fronte alla pandemia. Tra le attrezzature acquistate ci sono: monitor, respiratori per il trasporto, pompe per infusione e defibrillatori. Inoltre, tutto ciò che è indumenti ed elementi di protezione per il personale sanitario, come mascherine, camici e maschere. C’è anche una parte di questi 500.000 euro spesa in computer in modo che gli ospedali mobili possano essere integrati nella rete di teleassistenza”. Un bel gesto quello del campione argentino, che come Cristiano Ronaldo e altri sportivi lo fa entrare di diritto anche come campione non solo in campo ma anche dal lato umano.

