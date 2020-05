Rabiot non rientra dalla Corsica. Juve nervosa e tifosi furiosi

Sul web si scatenano i commenti contro Rabiot che non vuole tornare alla Juventus a causa del taglio degli stipendi imposto dal club.

Secondo quanto riportato da “La Stampa“, il motivo del mancato rientro non sarebbe tra i più nobili. Rabiot, infatti, starebbe ritardando il rientro per protestare contro la decisione, presa da società e senatori dello spogliatoio Juve, di tagliare lo stipendio di giocatori e staff per fronteggiare, anche a livello economico, l’emergenza Coronavirus. L’ex PSG, quindi, non sarebbe d’accordo con il taglio, e non avrebbe intenzione di tornare a giocare. I tifosi sono furiosi, la Juventus irritata.

LEGGI ANCHE >>> De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: due pretendenti

Rabiot al di sotto della aspettative

Maurizio Sarri e Fabio Paratici si aspettavano tanto da Adrian Rabiot. Il suo contributo alla causa non è alto e il club non è del tutto contento. Se nel girone d’andata il processo è lento sia per lui che per Ramsey, nel ritorno il gallese ha svoltato. Il francese fa fatica e forse ci vorrà ancora tempo per un posto duraturo in casa della Signora, per non deludere le ambizioni estive. Nei piani di Sarri, l’ex Psg dovrebbe essere il centrocampista universale. Uno che combina un sinistro raffinato a un fisico da centurione. Chiaro che nulla di tutto ciò si è ancora visto dalle parti delle Stadium.

I tweet dei tifosi

se noi avessimo un caso Rabiot sarebbe un macello mediaticamente…questo sta in Costa Azzurra e se ne sbatte altamente di quelli di Torino. Ma zitti tutti e che non si dica. Gonzalo tutto bene? — Marco (@MarcoReNer_azz) May 12, 2020

Un miracolato come Rabiot che vale si e no Bertolacci si lamenta del taglio dello stipendio. Io non ho più parole. — Demetrio (@Shellshoker7) May 12, 2020

Se la Juve è una società coi coglioni, non permetterà mai più a #Rabiot di mettere piede alla Continassa. Peccato, ero convinto potesse diventare un calciatore importante, invece delusione totale sia tecnicamente che umanamente. — Marco (@Marco562017) May 11, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK