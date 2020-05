Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena su Cristiano Ronaldo

Clamoroso retroscena di calciomercato su Cristiano Ronaldo. Ecco dove sarebbe potuto andare il portoghese della Juventus qualche anno fa.

Cristiano Ronaldo sta vivendo il suo autoisolamento nella sua casa di Torino, allenandosi a casa in attesa di quando potrà tornare a impegnarsi e a sudare con i suoi compagni. Ma intanto si continua a parlare di calciomercato e arrivano anche alcune indiscrezioni riguardanti il passato e tanti anni fa. Di che cosa si tratta nel dettaglio?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo, il calcio “riparte con lui”

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e quell’affare saltato

Nel 2003 CR7 sarebbe stato a un passo dal trasferirsi al Barcellona. A raccontare tutto, durante la trasmissione ‘Superdeporte’, è stato Robert Fernandez, ex segretario tecnico del club blaugrana e all’epoca dirigente del Valencia, rivela un aneddoto sull’attuale fuoriclasse della Juventus: “Dopo la partita dello Sporting ho incontrato il suo agente Jorge Mendes in hotel. Ricordo che Cristiano Ronaldo, ma anche Quaresma, giocarono molto bene quel giorno. C’era pure un osservatore del Barcellona a vedere la partita, anche se non ricordo esattamente chi. Parlammo di quanto fossero bravi entrambi, ma alla fine decisero di prendere Quaresma”. Insomma, una scelta che, se fosse stata presa, avrebbe potuto cambiare e non poco la storia del calcio. Invece il lusitano dopo poco tempo passa al Manchester United e inizia la sua cavalcata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK