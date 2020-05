Calciomercato Juventus, ecco chi potrebbe essere il dopo Pjanic

Miralem Pjanic sembrerebbe esser destinato a lasciare la Juventus. Ma chi potrebbe essere il sostituto del centrocampista bosniaco?

La prossima sessione di calciomercato della Juventus potrebbe ruotare attorno a una cessione importante. Tra i più papabili per lasciare la Juventus c’è sicuramente Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, nelle ultime partite prima della sosta causata dal Coronavirus, è apparso poco brillante e Maurizio Sarri a volte gli ha preferito Bentancur. Insomma, segnali di un rapporto che potrebbe essersi incrinati e non esser più così idilliaco. E, con il Barcellona sempre più in pressione, un addio non è certo così improbabile.

Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il sostituto

Ma chi potrebbe essere il sostituto dell’ex Roma? Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, tra i possibili successori del buon giocatore ci sarebbe un giocatore che sta facendo faville in Ligue 1: Houssem Aouar. Nelle ultime due stagioni, la stella del Lione sarebbe finito nel mirino della società bianconera e la prossima estate potrebbe essere quella per l’affondo decisivo. Oltre alla concorrenza del PSG, il grande ostacolo dovrebbe e potrebbe essere rappresentato dalle richieste economiche del patron dei transalpini Aulas, che non sembrerebbe esser intenzionato a scendere sotto i 50 milioni di euro. Insomma, una trattativa tutt’altro che semplice.

