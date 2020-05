Juventus, senti Haaland: “Penso solo al Borussia Dortmund”

Erling Haaland è uno dei nomi che resta sul taccuino della Juventus. Ma l’attaccante sembra solo pensare al Borussia Dortmund.

Era gennaio quando la Juventus sembrava esser vicinissimo ad acquistare Erling Haaland. I bianconeri però sono stati a dir poco beffati dal Borussia Dortmund, che ha acquistato l’attaccante norvegese, che fin da subito si è inserito alla perfezione negli schemi tattici dei gialloneri. Il classe 2000 è comunque rimasto nel mirino di molti top club, tra cui anche i bianconeri. Ma quali sono i suoi pensieri?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> De Jong nuovo obiettivo della Juventus. Paratici tenta il colpo

Calciomercato Juventus, Haaland ha le idee chiare

“Il mio unico lavoro è quello di fare gol e sono concentrato su quello. Leggo numerose notizie sul mio conto in questi giorni, ma posso dirvi che non mi interessano i rumors su un possibile trasferimento. Punto soltanto a dare il mio meglio per il Borussia Dortmund, ascoltando quanto mi dice il mio allenatore”, queste le parole di Haaland, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport Germania. Insomma, dichiarazioni che sembrano chiudere la porta in faccia alle pretendenti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK