Uefa, quali sono le scadenze? La situazione

Scenari sempre più complicati per la ripartenza dei campionati. L’Uefa sembra aver ammorbidito le scadenze, Ma qual è la situazione?

25 maggio. Questa è la data in cui ogni singola federazione nazionale dovrà comunicare le modalità di un’eventuale ripresa. A deciderla, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stata l’Uefa. In quel di Nyon sarebbero preoccupati per la rigidità del protocollo italiano ed è per questo che il modello a cui ispirarsi dovrebbe essere quello tedesco. L’obiettivo sembra essere soltanto uno, ossia quello di riprendere Champions ed Europa League e di giocare tutte le partite, o comunque il più possibile. La strategia dovrebbe essere comunque quella di far finire prima i campionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Decreto Rilancio, la Figc ora ha pieni poteri. Gravina: «Fondamentale»

Uefa, si pensa alla ripartenza: la situazione

La ripartenza delle Coppe dovrebbe essere fissata il 6 agosto, data dell’eventuale ritorno degli ottavi di Europa League. Quindi il 7 e l’8 sarebbe il turno degli ottavi di Champions, con due italiane protagonista: Juve e Napoli. La finale della massima competizione europea dovrebbe tenersi il 29 a Istanbul. Quella di Euroleague a Danzica. Il giorno? O il 26 o il 27. Affinché succeda tutto questo sarebbe necessaria che i campionato finiscano il 2 agosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, la data della semifinale di ritorno in Coppa Italia

A preoccupare però non è solo l’Italia, ma anche la Spagna e l’Inghilterra. Ed è per questo che si starebbero valutando anche altre soluzioni. Ed ecco che, pur di terminare la Champions, l’Uefa sarebbe disponibile anche a spostare le date o a giocare fuori dall’Europa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK