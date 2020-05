Juventus, riecco Higuain: l’argentino è di nuovo a Torino

Gonzalo Higuain ha fatto il suo ritorno in quel di Torino. Ora, con l’arrivo dell’argentino, in casa bianconera si è finalmente al completo.

L’attesa ora è finalmente finita. Gonzalo Higuain è tornato a Torino. L’argentino è atterrato in Italia nel primo pomeriggio dopo esser partito ieri sera dal suo Paese d’origine. Un viaggio un po’ complicato il suo, visti gli scali e le problematiche causate dalla pandemia. Ora però il peggio sembra esser stato messo alle spalle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serie A: c’è l’incontro con la Figc per analizzare i punti del protocollo

Higuain, ecco il suo ritorno in Italia

L’attaccante ora potrà finalmente esser di nuovo a disposizione della Juve. Prima però dovrà fare tutti i controlli medici e sottoporsi ai 14 giorni di autoisolamento, come stanno facendo tutti i giocatori piemontesi che sono rientrati dall’estero. Poi ovviamente bisognerà capire quali saranno le sue condizioni fisiche e atletiche. Da non dimenticare poi nemmeno l’aspetto psicologico, viste le continue voci di calciomercato che lo vedono coinvolto. Insomma, tante voci e una sola certezza: Higuain è di nuovo in Italia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK