Pjanic attualmente il nome più gettonato in casa Juventus per un possibile trasferimento a fine stagione ha dichiarato amore alla sua squadra

Come sappiamo il nome in chiave mercato di Miralem Pjanic è in cima a tantissimi quotidiani internazionali tanto che in Spagna danno già per certo il suo trasferimento a fine anno al Barcellona, a parlare però è stato lo stesso bosniaco, infatti nel corso di una diretta Instagram Pjanic ha parlato della sua Juventus definendola: “Una famiglia”. Sempre sull’argomento Juventus il bosniaco ha continuato ribadendo un attaccamento speciale alla maglia bianconera, ecco le sue parole: “La Juventus è una famiglia per me, un club di altissimo livello. Quando vedo i trofei penso sempre anche tu devi portarne”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Higuain per una giovane promessa dal River

Pjanic, dichiarazioni d’amore alla Juventus: “Come una famiglia”

Sempre nella diretta Instagram con l’amico Pjanic ha poi parlato del suo ruolo in campo, spiegando le differenze di ruolo dalla Roma rispetto alla Juventus, ecco cosa ha detto: “Prima di venire alla Juventus, Allegri mi ha detto che voleva mettermi davanti alla difesa. Ho gradualmente iniziato ad abituarmi, mi ha detto cosa dovevo migliorare ma oggi questo non mi impedisce di tornare a giocare da mezz’ala”. Nella parole di Pjanic si evince un attaccamento particolare alla Juventus e la possibilità di vederlo partire a fine anno, almeno stando alle sue parole, sembra impossibile, anche se i tabloid di tutto il mondo lo danno già partente e al Barcellona. Si dovrà capire come agirà la società bianconera a tal proposito, sicuramente se Miralem rimanesse in bianconero darebbe comunque il suo contributo, anche perché, attualmente, rimane uno dei giocatori più forti della mediana bianconera. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>>Calciomercato Juventus, una clamorosa idea di scambio con il Barcellona

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK