Sarri ha in mente una nuova Juventus: la nuova tattica

Il prossimo 13 giugno dovrebbe ripartire la serie A. Il condizionale è d’obbligo, viste tutte le difficoltà del periodo e le preoccupazioni delle squadre riguardo il protocollo da dover osservare.

Ieri intanto in casa Juventus si è rivisto in campo mister Sarri. Che ancora non può contare su tutti gli elementi della rosa, tant’è che la società in vista di giorno 18 – data nella quale dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo – ha già allertato dei giocatori dell’under 23 che saranno aggregati in prima squadra.

L’ultimo a rientrare in Italia sarà Gonzalo Higuain, il cui ritorno è atteso per le prossime ore. Il giocatore argentino sicuramente dovrà rispettare il periodo di quarantena, dunque dovrà proseguire negli allenamenti individuali a casa. Mentre per rivederlo allenarsi con i compagni potrebbe volerci fine mese. Con sole due settimane a disposizione per ritrovare poi lo smalto dei giorni migliori. Anche per questo motivo Sarri starebbe pensando ad una nuova soluzione tattica.

Dybala falso nueve?

Una soluzione che poi tanto nuova nemmeno è in verità, visto che è stata utilizzata anche in passato. Sarri vuole imprevedibilità in avanti e per questo motivo è intenzionato a riportare Dybala nel ruolo di falso nueve. Le caratteristiche dell’argentino, specie quella di arretrare – sottolinea Il Corriere dello Sport – aprirebbero gli spazi per gli inserimenti dei mediani. E la Juventus ora ha ritrovato un giocatore importante in questo fondamentale come Khedira.

A completare il tridente ci sarebbe ovviamente Cristiano Ronaldo e uno tra Cuadrado, Bernardeschi e Douglas Costa. E’ soprattutto sulla velocità e sulla tecnica del brasiliano che la Juventus punta molto in questo rush finale di stagione.

