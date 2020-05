Todibo, il difensore del Barcellona risponde all’interessamento della Juve

Il difensore francese del Barcellona, Todibo, è stato offerto dai blaugrana come parziale contropartita negli affari relativi a Pjanic e Lautaro Martinez.

Che la Juventus stia provando un colpo per la sessione di calciomercato estiva è cosa nota. Tra i nomi gettonati per le contropartite c’è anche un difensore, classe 1999, del Barcellona. Si tratta di Jean-Clair Todibo che i blaugrana hanno acquistato qualche tempo da da Tolosa. I bianconeri, infatti, erano sul giocatore da molto tempo e avrebbero voluto prenderlo dai transalpini a zero. Non è stato possibile, salvo che ora il profilo è tornato di moda nell’affare Pjanic. Dalla Spagna, infatti, lo hanno offerto a Paratici e anche a Marotta come parziale contropartita di Lautaro Martinez.

Todibo, arriva la risposta a Juve e Inter

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Bild, il 20enne di proprietà del Barça non ha escluso una permanenza in Germania: «Voglio finire la stagione e conquistare un buon piazzamento – ha detto Todibo -. Per quanto riguarda il futuro, mi vedo molto bene allo Schalke. C’è uno stadio fantastico, dei tifosi incredibilmente passionali, un allenatore che ha fiducia in me. Mi sono ambientato velocemente. L’intero pacchetto è perfetto».

