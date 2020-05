Il difensore capitano del Real Madrid potrebbe fornire un importante assist di mercato ai bianconeri per un obiettivo davvero concreto, ecco chi

La Juventus attivissima sul mercato con l’obiettivo del rinforzare la mediana e l’attacco ha due obiettivi con cui, da tempo, sta cercando di chiudere la trattativa. Per il centrocampo il sogno dei tifosi e, in specie, dello staff sarebbe il nome di Paul Pogba. Un obiettivo concreto che però ha anche da tenere in conto la diversa concorrenza di mercato. Con Pogba che quasi certamente si allontanerà a fine anno dal Manchester, l’altra grande squadra in polpe per l’acquisto del centrocampista francese è proprio il Real Madrid di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da un sondaggio di Calciomercatoweb sarebbe proprio il difensore spagnolo a “bloccare” il possibile acquisto di Pogba da parte dei blancos per fargli vestire, appunto, la maglia del Real Madrid la prossima stagione, il motivo sta proprio nel non, riportato letteralmente, “volere più prime donne” in squadra: giocatori che data la loro immensa qualità tecnica potrebbero creare problemi nello spogliatoio, infatti sempre secondo il sondaggio da quando non c’è più Cristiano Ronaldo in blancos la situazione spogliatoio sembra essere cambiata.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos assist ai bianconeri

secondo Sergio Ramos, infatti, Pogba potrebbe creare qualche problema in tal senso e per questo motivo da parte sua non sarebbe gradito un possibile trasferimento a Madrid per la prossima stagione. Ma c’è da dire che a volerlo più di tutti c’è Zinedine Zidane che vuole il suo connazionale in squadra, avendolo messo primo nella lista di mercato, ma questo pensiero di Sergio Ramos potrebbe, in qualche modo, far leva sul pensiero del presidente Florentino Perez che non sembrava comunque intenzionato a spendere cifre folli per Pogba. Sicuramente dovesse presentarsi uno scenario simili, portarlo in bianconero potrebbe diventare meno complesso rendendo la strada più percorribile.

