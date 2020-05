Ibrahimovic. doppio tampone e isolamento finito: è polemica

Zlatan Ibrahimovic è già tornato a casa. Per lo svedese sono stati sufficienti due tamponi negativi per mettere fine all’isolamento.

Restare a Milanello in isolamento per 14 giorni. Questo è quello che avrebbe dovuto fare Zlatan Ibrahimovic dopo il suo rientro in Italia dalla sua Svezia. Tutto questo però è durato soltanto 68 ore. Infatti l’attaccante del Milan, dopo una trattativa con l’Ats Lombardia, è stato sottoposto a due tamponi. Entrambi hanno dato esito negativo e quindi il rossonero è potuto tornare a casa.

Ibrahimovic, il suo isolamento è già finito

Insomma, una doppia negatività che ha consentito il rientro a casa, testimoniato dallo stesso Ibra sui social network con un post decisamente in linea con il suo personaggio. Lo svedese ha infatti postato una foto che lo ritrae affacciato su una parte della città dal suo balcone e frase oramai di rito: “God iZ back and watches over you” – “Dio è tornato e vi sorveglia”.Nelle prossime ore l’attaccante tornerà a lavorare nel centro sportivo rossonero, con allenamenti individuali, ma senza più l’obbligo di isolamento. Un dribbling alle regole che fa senza alcun dubbio discutere.

