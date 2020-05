I rapporti fra la Juventus e il Pipita sono sempre più incrinati, una cessione a fine anno sta diventando sempre più probabile, c’è già il sostituto

La Juventus sono ormai due anni che sta giocando senza un numero 9, l’ariete d’attacco che fa la differenza e che si fa trovare pronto in fase offensiva, con il ritorno del Pipita purtroppo la Juventus non è riuscita a finalizzare quel feeling fra attaccanti e, nonostante qualche ottima prestazione, Higuain sembra comunque pronto all’addio a fine stagione per ritornare forse in patria, in Argentina o in Spagna con l’insistente e invitante Atletico Madrid di Simeone. Naturalmente per correre ai ripari i bianconeri hanno già in mente diversi profili per l’attacco del futuro, nomi seguiti per altro da parecchio tempo, in polpe per l’acquisto e voluti fortemente da società e tifosi, per ora, piacciono Icardi e Milik e resta sempre l’interesse per Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cambia la strategia della società

Calciomercato Juventus, Higuain pronto alla cessione, c’è già il sostituto

La Juventus dunque sta ricercando un vero numero 9, quell’attaccante in grado di fare la differenza in fase offensiva. L’obiettivo numero uno resta Icardi, anche se arrivare al bomber argentino sembra decisamente più difficile rispetto a Milik, che come alternativa,ad un anno dalla scadenza di contratto potrebbe fare davvero comodo ai bianconeri avendo -per altro- già il benestare del mister Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri sotto la Mole. Il Napoli valuta Milik intorno ai 40 milioni di euro, ma un altro giocatore sembra ancora interessare Fabio Paratici, stiamo palrando di Erling-Braut Haaland che a gennaio sembrava cosa già fatta e, invece, fu poi il Dortmund ad acquistarlo, i bianconeri andarono vicinissimi all’acquisto del talentoso attaccante. Se il giocatore dovesse restare in Bundesliga fino al 2021 la Juventus potrà farsi nuovamente sotto per suscitare l’interesse della giovane promessa dell’attacco, un numero 9 ideale per un calcio moderno improntato sulla dinamicità, proprio come piace all’allenatore toscano Maurizio Sarri. Tre nomi per tre certezze con l’unico obiettivo di riportare alla juventus quel numero 9 che manca, ormai, da troppo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, la mossa del Barcellona per Pjanic

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK