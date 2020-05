Ci sarebbe un clamoroso scambio all’orizzonte, in attacco. Higuain utilizzato come pedina di scambio per un altro attaccante, ecco i dettagli

Un clamoroso colpo di scena all’orizzonte, infatti quanto si legge in un sondaggio di Calciomercato.it, Higuain che quasi certamente lascerà la Juventus a fine stagione potrebbe non tornare in Argentina al River Plate ma rimanere in Serie A. Il clamoroso colpo di scena vedrebbe all’orizzonte uno scambio di cartellini fra Juventus e Roma. I due profili coinvolti sarebbero proprio il Pipita e Edin Dzeko. Uno scambio di cartellini fra due attaccanti che sarebbe davvero l’inaspettato scenario di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Vialli: “Sto meglio e non vedo l’ora di lavorare con Mancini”

Calciomercato Juventus, Higuain: clamoroso scambio con la Roma

Già nella scorsa stagione il nome di Higuain in chiave mercato Roma sembrava una cosa concreta, i giallorossi non hanno mai smesso di avanzare apprezzamenti nei confronti dell’attaccante argentino che però, nonostante un corteggiamento di fondo, non si è mai tramutato in concretezza. Ma quanto potrà accadere nel calciomercato di questo fine stagione avrebbe, appunto, del clamoroso. Stando al sondaggio di Calciomercato.it infatti, l’idea della Roma sarebbe quella di uno scambio di cartellini fra Edin Dzeko e Gonzalo Higuain. Il rapporto fra le due società è ottimo, nonostante ci sia ancora un evidente rivalità fra tifosi, ma le trattative che ogni anno nascono fra i due club hanno sempre concretezza. Se, dunque, Higuain dovesse accettare il trasferimento in giallorosso potrebbe, davvero, crearsi una vera rivoluzione in fase offensiva con Dzeko pronto a sposare la causa bianconera e vestire la maglia della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kane: il giocatore ha deciso il suo futuro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK