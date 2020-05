Dybala resta alla Juventus, Calciomercato: riparte la trattativa

Il rinnovo di Paulo Dybala è uno degli argomenti più caldi in casa Juventus. Ma quale potrebbe essere la strategia della società?

Tutto è cambiato. Sembra infatti esser davvero lontanissima l’estate in cui Paulo Dybala aveva le valigie in mano e pareva essere a un passo dall’addio. Le sirene della Premier League erano davvero fortissime, ma alla fine non se n’è fatto nulla e ora l’argentino si è ripreso la scena a suon di prestazioni e di gol. Ed ecco che la trattativa sul rinnovo è definitivamente ripartita e l’accordo dovrebbe arrivare per un prolungamento fino al 2025. Ma qual è al momento la situazione?

Calciomercato Juventus, si va verso il rinnovo di Dybala?

L’ex Palermo si vedrebbe solo in bianconero, perché con Torino ha davvero un legame speciale e importante. Anche perché, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il buon Paulo non soffrirebbe più l’ombra ingombrante di Cristiano Ronaldo, con cui ha imparato a duettare e a coesistere. Insomma, tutto fa davvero pensare a un rinnovo sempre più dietro l’angolo. I primi contatti ci sarebbero stati già prima del lockdown. Ora però tutto, quantomeno dal punto di vista economico, potrebbe esser cambiato.

La Juventus non sembrerebbe intenzionata ad andare oltre i sei milioni di euro d’ingaggio, ma ci potrebbe essere qualche eccezione extra budget. L’entourage del calciatore aspetterebbe però ancora un’offerta ufficiale da parte della società piemontese. L’intenzione delle parti sarebbe quella di arrivare a un’intesa, facendo di Dybala il secondo giocatore più pagato della rosa. Insomma, la buona volontà sembra esserci. Non resta quindi che attendere cosa accadrà nelle prossime settimane, quando la trattativa dovrebbe finalmente entrare nel vivo, con tanto di incontri.

