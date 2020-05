Serie A, tensione in Lega: ecco la richiesta di Lotito

Sempre tensione in Lega sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A. Tutto sarebbe nato da una particolare richiesta di Lotito.

Si riparte o non si riparte. Il dubbio in Serie A non è stato ancora risolto e le domande continuano a essere tante. E le tensioni in ambito Lega continuano a non mancare e a essere sempre all’ordine del giorno. A scatenare discussioni e polemiche stavolta sarebbe stata una particolare richiesta del presidente della Lazio Claudio Lotito.

Tensioni in Lega: ecco cosa voleva Lotito

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il patron dei capitolini avrebbe voluto vedere in anteprima il nuovo protocollo per la ripartenza della Serie A che è stato inviato alla FIGC, con la possibilità di poter suggerire delle modifiche. Dal Pino però si sarebbe rifiutato e alla richiesta dei medici di fidarsi del loro giudizio, Lotito avrebbe ribattuto di avere conoscenze di medicina e di conoscere un metodo rapido ed innovativo per il monitoraggio dei calciatori. Insomma, le polemiche non mancano.

