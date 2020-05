Alessandro Del Piero dopo il ricovero per colica renale all’ospedale di L.A., tranquillizza sulle proprie condizioni e ringrazia i tifosi con un video

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero dopo il ricovero in ospedale per colica renale ringrazia tutti i tifosi e i suoi fan in un breve video sul proprio profilo Instagram in cui tranquillizza tutti sulle proprie condizioni fisiche.

Juventus, Del Piero: nuovo video su Instagram dopo il ricovero

Ecco cosa ha detto l’ex capitano bianconero: ‚ÄúVolevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo ‚Äď le parole di Del Piero ‚Äď grazie mille per il vostro sostegno, sto bene, sono gi√† a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio‚ÄĚ. Un breve messaggio di ringraziamento a tutti i tifosi e appassionati dello sport che gli hanno tenuto compagnia, anche se a distanza, in questo momento.

