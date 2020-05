Il Barcellona non molla il difensore centrale bianconero De Ligt, Secondo il Daily Mail ci sarebbe già un’ennesima offerta dei catalani

Matthijs De Ligt ad un anno dalla firma bianconera, l’estate scorsa infatti la società bianconera si assicurava il giovane olandese con il colpo dell’anno, avrebbe di nuovo suscitato l’interesse del Barcellona che, come sappiamo, era la vera favorita per l’acquisto del centrale olandese con una trattativa che sembrava già in definizione ma poi sfumata per ragioni economiche. Da un anno esatto, il Barcellona avrebbe nuovamente bussato alle porte della Juventus per avanzare un’offerta che, secondo il Daily Mail , avrebbe già ricevuto il no secco dei bianconeri. I catalani sempre secondo il sondaggio del quotidiano inglese avrebbero offerto 74 milioni di euro per assicurarsi il giovane difensore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, bufera Pjanic: ha rotto con tutti, alla Juve non lo vogliono più

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla De Ligt. Arriva l’offerta

Il Barcellona sarebbe a caccia di rinforzi e di nuovi titolari per una sorta di cambio generazionale della rosa, infatti oltre all’olandese della Juventus starebbe per avanzare un’altra offerta importante all’Inter per l’acquisto dell’attaccante Lautaro Martinez. Ma rimane comunque la priorità per i catalani la ricerca di un difensore centrale di qualità a cui affidare la difesa per i prossimi anni, il nome più ricercato è appunto quello di De Ligt ma difficilmente i bianconeri lasceranno partire il loro neo pupillo, dunque il Barcellona per garantirsi il calciatore dovrà proporre scambi convincenti per persuadere i bianconeri ad una possibile trattativa, ma per il momento rimane l’evidenza del voler continuare con De Ligt e affidargli la difficile ma giustificata eredità di Giorgio Chiellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: cinque nomi per sostituire Higuain

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK