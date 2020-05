Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg? Ecco l’ipotesi più probabile

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre un grande argomento di discussione. Il portoghese può davvero lasciare la Juventus?

Una classifica interessante quella pubblicata da France Football, per quanto non si tratti di Pallone d’oro. Il magazine francese ha messo in fila i 50 personaggi più influenti del calcio, facendo scelte forse un po’ discutibili. Primo Nasser al-Khelaifi, presidente del Psg e di beIn Media Group. Secondo Cristiano Ronaldo, terzo Gianni Infantino, presidente della Fifa. La vera sorpresa? Molto probabilmente il quarto posto di Klopp, non così interessato ai giochi di potere. Il primo degli italiani è ovviamente Andrea Agnelli, sesto. A fare notizia però è probabilmente il secondo posto di CR7, poco abituato a non vincere. Ma questa classifica può aprire scenari sul suo futuro?

Calciomercato Juventus, futuro di Cristiano Ronaldo in discussione?

“Anno dopo anno, Cristiano Ronaldo ha dato prova di una determinazione unica, di una forza di carattere fuori dalla norma. È sempre mosso da questa voglia di migliorarsi ogni giorno e supera sempre i suoi limiti. Ammiro questa volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli sportivi del futuro“, queste le parole di Al Khelaifi sul portoghese. Elogi che però, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non devono essere interpretati come una manovra di seduzione. L’emiro del Qatar ha però sempre puntato sui grandi personaggi. A cominciare da Ibrahimovic, passando poi David Beckham, che ha chiuso la carriera al Psg, o per Buffon, tornato poi alla Juventus.

La realtà è che quando si parla di Ronaldo si seguono logiche particolari. Il suo contratto con la Juve scade a giugno 2022, ma in questi due anni la sua volontà peserà molto, più del normale. Il Psg potrebbe permettergli di continuare a segnare gol in quantità e magari di avere un ruolo da ambasciatore per il Mondiale 2022. Cristiano però difficilmente lascerà Torino, visto il suo pesante ingaggio e la sua fame di trascinare ancora i bianconeri. Nel calciomercato però nulla è impossibile.

