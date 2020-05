Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente Neuer

Niente serie A e niente Neuer per la Juventus. Il portiere tedesco ha infatti deciso di rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco e dunque rimarrà in Germania probabilmente fino al termine della sua carriera.

La firma del giocatore è arrivata al termine di una lunga trattativa, ma alla fine oggi c’è stata la fumata bianca. Neuer rimarrà al Bayern Monaco fino al prossimo giugno 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco sul suo sito ufficiale.

«Nelle settimane della chiusura per la pandemia di coronavirus, non volevo prendere una decisione perché nessuno sapeva se, quando e come la Bundesliga sarebbe ripartita. – ha detto Neuer Ora che questo problema del rinnovo è stato risolto, guardo al futuro con grande ottimismo. Mi sento molto a mio agio in Baviera e il Bayern è uno dei più forti club europei».

Come riporta Calciomercato.it, con la firma di Neuer al Bayern Monaco di fatto si blocca il mercato che riguarda i grandi portieri europei. Anche ter Stegen è destinato a questo punto a rimanere al Barcellona. La Juventus seguiva con attenzione il portiere tedesco per il futuro e ora dovrà guardare altrove per individuare il successore di Szczesny.

I bianconeri adesso potrebbero virare con forza sull’obiettivo Donnarumma, anche se non bisogna dimenticare che il portiere del Milan (che ancora non ha rinnovato) piace anche al Psg.

