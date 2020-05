Cristiano Ronaldo, la strana richiesta dell’Olhanense

Che Cristiano Ronaldo in Portogallo fosse una personalità importante lo si sapeva già da tempo. Il campione di Madeira ha scritto e sta scrivendo delle pagine importanti del calcio lusitano. Dall’Olhanense però gli è arrivata una richiesta decisamente insolita.

Per capire bene tutto bisogna fare un passo indietro. L’Olhanense milita nella terza serie portoghese ed era in lotta per la promozione. Primo nel gruppo D a pari punti con il Real, ma avanti per gli scontri diretti. Parlare al passato è d’obbligo, considerando che il campionato è stato fermato a causa del coronavirus e il regolamento è stato riscritto per l’occasione.

In estrema sintesi la Federazione ha deciso di cambiare le regole, promuovendo a tavolino le due squadre della terza serie che avevano accumulato più punti, ovvero Vizela con 60 punti e l’Arouca con 58. Una atroce beffa per l’Olhanense, che di punti invece ne aveva 57.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, cinque nomi per sostituire Higuain

Il messaggio dell’Olhanense a Ronaldo

Alla guida di questa squadra portoghese c’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Juventus, vale a dire l’ex attaccante Giuseppe Galderisi. L’Olhanense – che nel frattempo ha fatto ricorso – ha pensato a Cristiano Ronaldo come possibile uomo chiave per risolvere la vicenda. “Abbiamo deciso di scriverti questa lettera – spiegano i calciatori dell’Olhanense su Facebook – per sei il Dio del calcio portoghese e fonte di ispirazione per chiunque giochi”.

Cristiano Ronaldo vestirà i panni del “politico” per aiutare questo club?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK