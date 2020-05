Iling-Junior nel mirino della Juventus. Tutto sul talento

Nuovo nome accostato Oltremanica alla Juventus. Si tratta di Iling-Junior, giovane talento di proprietà del Chelsea di Roman Abramovich.

Samuel Iling-Junior è il nuovo nome accostato alla Juventus. Si tratta di un talento di proprietà del Chelsea, considerato uno dei gioielli del settore giovanile dei blues. A riportare la notizia è il portale Goal.com che evidenzia come sull’esterno offensivo abbiano poggiato gli occhi tanti club. I londinesi, però, puntano molto sui suoi giovani e la dimostrazione è data dal fatto che Frank Lampard, solo nell’ultima annata, ha fatto esordire ben otto prodotti del vivaio in prima squadra.

Chi è Samuel Iling-Junior

Samuel Iling-Junior ha vissuto quest’anno la stagione della svolta. E’ considerato uno dei migliori talenti in assoluto tra quelli della sua età. Non solo è entrato a far parte della squadra Under 18, ma si è anche guadagnato le prime presenze unUEFA Youth League. La Juventus ha individuato in lui uno dei giovani talenti europei sui quali puntare per il futuro. Vista l’incertezza che la pandemia ha imposto, il Chelsea ha deciso che rafforzare il proprio settore giovanile con talenti importanti, è diventato uno degli obiettivi primari. E’ una strategia che evidentemente sta dando i suoi frutti.

