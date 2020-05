Il Pipita ormai pronto a lasciare la Juventus per una nuova avventura, ha nel suo orizzonte due strade che parlano americano: è derby fra Dc United e Galaxy

Il Pipita Higuain ormai quasi certamente un partente in casa bianconera ha sul suo orizzonte una strada che parla americano, un vero e proprio derby in MLS per assicurarsi le prestazione dell’attaccante argentino. Stiamo parlando del Dc United, dove per altro il fratello del Pipita è attualmente il vice allenatore e i famosi Los Angeles Galaxy dove, anche lì, c’è un’altra conoscenza del Pipita cioè l’argentino Schelotto che lo vorrebbe volentieri. C’è però da tenere sempre in considerazione la voglia del Pipita di tornare in Argentina, in patria. Dove ha iniziato e dove, appunto, gli piacerebbe finire la propria carriera da professionista del pallone.

Calciomercato Juventus, Higuain: pista americana per il Pipita

Come sappiamo, attualmente, Higuain avrebbe ancora un anno di contratto con la Juventus dove per altro percepisce 7,5 milioni di euro un ingaggio decisamente alto per gli standard della MLS, ma come dicevamo poc'anzi il vero sogno del Pipita sarebbe quello di tornare in patria: in Argentina. Finirebbe volentieri la sua carriera da professionista al River Plate. Ora ci sarà da capire se la persuasione del fratello in MLS potrà fargli cambiare idea, ma per il momento oltre alle due realtà calcistiche americane nei sogni del Pipita ci sarebbe sempre come priorità il ritorno in patria.

