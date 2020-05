Uno scossone del calciomercato, il ritorno a Milano di Icardi e della sua agente e moglie Wanda Nara può significare tante cose, ecco perché

Dopo il rientro a Milano la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi per molti ha un significato ben preciso e un indizio importante di mercato. Infatti la scelta di aver acquistato recentemente un appartamento a Milano è una chiara intenzione del duo di rimanere in Italia e dunque di ritornare in Serie A. Dunque il ritorno a Milano della famiglia Icardi può davvero significare tante cose, ci ha pensato la stessa agente a pubblicare sui social un video ricordo nelle proprie Instagram Stories dei momenti più belli che segnarono dopo l’incontro con la Lazio di due anni fa anche il ritorno in Champions dell’Inter, proprio grazie al fantasista argentino Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus: Icardi e l’agente Wanda Nara di ritorno a Milano

Per alcuni, infatti le storie pubblicate da Wanda con Mauro protagonista di un importante traguardo dell’Inter è l’ennesima provocazione nei confronti della società nerazzurra. Che sia dunque una sorta di messaggio diretto alla società che possa quindi riscattare il giocatore e cederlo poi, eventualmente, alla Juventus? Per molti infatti il possibile scenario sarebbe questo e noi sappiamo che, attualmente, Icardi rimane uno degli obiettivi principali di Paratici sul piano attaccanti, pronto a ritrovare il numero 9 che manca da troppo tempo alla Juventus.

