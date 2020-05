Un vero e proprio derby d’Italia sul mercato, molti degli obiettivi del mercato bianconero del futuro sono gli stessi dell’Inter e dell’ex Conte, ecco quali

Juventus e Inter rivali non solo sul campo ma anche sul mercato, infatti, lo scenario che si prospetta da qui fino all’inizio della prossima stagione vedrà le due concorrenti al titolo di campioni d’Italia non solo rivali sul campo ma anche sul calciomercato. Con i due ex bianconeri Marotta e Conte pronti a duellare per obiettivi comuni su diversi settori di campo, per portare quei rinforzi necessari affinché si possa primeggiare una volta per tutte. Ecco i possibili obiettivi di mercato comuni fra Juventus e Inter:

Calciomercato, Juventus – Inter è derby d’Italia sul mercato

Fra i colpi comuni in attacco spicca in assoluto il nome dell’italiano e pupillo della Fiorentina Federico Chiesa: i viola hanno aperto ad una possibile cessione, ma servirà comunque una mossa concreta affinché si possa riuscire a convincere Commisso, sia Juventus che Inter sono molto interessate al giovane attaccante. Sempre in attacco l’altro profilo è quello del belga Dries Mertens. Il Napoli nonostante un sogno rinnovo potrebbe non riuscire a fermare il corteggiamento dell’Inter e di Antonio Conte ma anche il ritorno con l’ex allenatore che l’ha reso grande, cioè Maurizio Sarri. Per la difesa, invece, spicca il nome di Thomas Meunier, il Borussia Dortmund sta accelerando per portare il difensore in Germania, ma sia Juventus che Inter sono interessati a quello che potrebbe essere lo svincolo d’oro, che come sappiamo è in scadenza contratto con il Psg. A centrocampo spiccano, invece, i nomi di Gaetano Castrovilli, Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo più possibile, gli altri due decisamente più complessi soprattutto il talentoso Milinkovic, anche se su Tonali la Juventus sembrerebbe attualmente in polpe. Altri nomi di rilevanza per la difesa potrebbero essere invece quelli di Emerson Palmieri e Layvin Kurzawa. Mentre per i veri e proprio sogni di mercato spicca su tutti il nome del polpo Paul Pogba.

