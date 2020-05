Serie A, Malagò rivela: “Presidenti condizionati e interessati alla classifica”

La ripartenza della Serie A è l’argomento più caldo di questi giorni. A dire la sua è stato anche il presidente del Coni Malagò.

La ripartenza della Serie A è senza alcun dubbio l’argomento più caldo di questi giorni. Tante le posizioni e le opinioni, con il tentativo di trovare una soluzione che accontenti tutti. A dire la sua è stato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Serie A, le parole di Giovanni Malagò

“Penso che praticamente tutti i presidenti hanno un condizionamento da posizione in classifica. Non mi sento di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Penso che è nella natura umana che ci possano essere spinte in virtù del fatto che quando si è fermato tutto si stava in zona retrocessione o lottando per lo scudetto”, queste le parole del numero uno dello sport italiano, intervenuto a ‘Radio Incontro Olympia’. Malagò ha poi voluto elogiare anche la Lazio e il patron dei biancocelesti Claudio Lotito: “Oggi il Centro sportivo di Formello è un centro all’avanguardla e va dato atto a Claudio Lotito, perché fino a pochi anni fa non era così. I presupposti di una grande società partono da lì”.

