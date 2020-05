Brandt alla Juventus, Calciomercato: le possibili cifre del colpo

Julian Brandt è un nome che è finito sul taccuino della Juventus. Ma quali potrebbero essere le cifre di questo colpo in entrata?

Julian Brandt. Potrebbe essere questo il nome nuovo destinato a finire sul taccuino della Juventus. Il centrocampista tuttofare del Borussia Dortmund sta stupendo tutti, anche in queste partite dopo il lungo stop. Le sue caratteristiche sembrerebbero essere ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Ma quando potrebbe costare un acquisto del genere?

Calciomercato Juventus, il sogno potrebbe essere Brandt

La Vecchia Signora, in un’eventuale trattativa, potrebbe puntare sull’ottimo rapporto con la società tedesca, rafforzatosi anche in virtù anche dell’affare Emre Can. Al momento però i gialloneri non sembrerebbero però esser intenzionati a privarsi di Brandt, valutato circa 50 milioni di euro. D’altronde la sua duttilità e la sua capacità di svariare su tutto il fronte del centrocampo, passando dalla linea centrale alla trequarti, hanno un prezzo. Soltanto un sogno? Non resta che attendere quel che accadrà. D’altronde le vie del calciomercato sono infinite.

