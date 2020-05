Calciomercato Juventus, Pozzo su Mandragora: “Vorrei rimanesse”

Mandragora è uno dei nomi che potrebbe essere protagonista della prossima sessione di calciomercato. Ma qual è il pensiero di Pozzo?

Il futuro di Rolando Mandragora sarà uno dei nomi attorno a cui potrebbe ruotare la prossima sessione di calciomercato. Il giocatore è di proprietà dell’Udinese, ma la Juventus, al momento della cessione, ha fissato una clausola di recompra. I bianconeri potrebbero decidere di esercitarla fin da subito. Ma qual è il pensiero e il desiderio della società friulana? Ad esprimerlo è stato il patron Giampaolo Pozzo.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mandragora, spunta una nuova pretendente e la Juve attende

Calciomercato Juventus, Pozzo vorrebbe tenere Mandragora: la situazione

“Stiamo valutando la sua situazione. Rolando è una ragazzo serio e saremmo felici se, anche la prossima stagione, la passasse con noi. Sappiamo bene però che purtroppo potrebbe non essere così. Non farei comunque previsioni al momento”, questo quanto detto dal numero uno del club, in un’intervista rilasciata a ‘Il Gazzettino’. Non resta che aspettare come si evolverà la situazione. Il futuro del classe ’97 è ancora tutto da decidere, ma senza alcun dubbio molto dipenderà dalla volontà della Juve.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK