La Juventus starebbe pianificando il colpo del secolo per l’attacco. I bianconeri e il Real Madrid potrebbero essere protagonisti dell’affare del secolo

L’asse Torino – Madrid negli ultimi anni ci ha fatto vivere sessioni di mercato davvero intense e straordinarie, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo nulla potrà essere pareggiato con quello che secondo tutti è stato “l’affare del secolo”. Ma le indiscrezioni degli ultimi giorno potrebbero, a distanza di due anni da quel colpo del secolo, replicare il clamore. Quando filtra dall’ambiente madrileno è che Juventus e Real starebbero pianificando uno scambio davvero stellare. Ecco i dettagli:

Calciomercato Juventus, la clamorosa idea per l’attacco arriva da Madrid

Juve e Real infatti potrebbero mettere in piedi uno scambio senza precedenti, secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS molto vicino alla società madrilena, il Real sarebbe pronto a cedere uno dei due fenomeni dell’attacco, cioè uno fra Vinicius jr e Hazard. E il sacrificato sarebbe, paradossalmente, dopo poco tempo dal suo arrivo, proprio il belga. La Juventus dunque si potrebbe inserire nella trattativa con Florentino Perez dati gli ottimi rapporti, nonostante un disappunto iniziale, fra il giocatore e l’attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri che ebbe occasione di allenare Hazard al Chelsea e vincere, appunto, l’Europa League. Il piano d’azione di Paratici, dunque, avrebbe l’idea giusta: offrire 60 milioni più il cartellino di Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe essere proprio la chiave per convincere i merengues a far partire il fenomeno belga. Il Real avrebbe identificato nel brasiliano proprio l’erede dell’altro brasiliano Marcelo ormai pronto ai saluti. Un colpo che si potrebbe preannunciare del secolo con il numero 10 del Real a Torino insieme al suo ex allenatore Maurizio Sarri. Un sogno per il momento ma che potrebbe diventare concreto qualora Paratici, appunto, avanzasse ufficialmente l’offerta. Per ora le indiscrezioni parlano chiaro e Hazard dovesse lasciare Madrid troverebbe a Torino il suo ex allenatore con cui ha, giusto la scorsa stagione, vinto un Europa League con il Chelsea.

