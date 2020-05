L’esterno portoghese del Barcellona Nélson Semedo ha deciso il suo futuro. Su di lui ci sono la Juventus e l’Inter di Antonio Conte

Nélson Semedo giocatore del Barcellona ed esterno del Portogallo avrebbe preso una decisione in merito al suo futuro e a confermarlo sarebbe un sondaggio del quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”. Secondo il sondaggio il Barcellona e l’ex allenatore Pep Guardiola ora in panchina del Manchester City sono vicini ad uno scambio di cartellini che vedrebbe coinvolto Semedo per Cancelo in un vero e proprio scambio di terzini. Un operazione che, dunque, escluderebbe dal piano mercato le due italiane interessate al giocatore cioè la Juventus, che sembrava in polpe e l’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Semedo ha deciso il suo futuro

Uno scambio fra portoghesi che escluderebbe, appunto, dalla corsa a Semedo sia Inter che Juventus che negli ultimi mesi sembravano molo interessate al profilo dell’esterno portoghese. A quanto pare sarebbe proprio la volontà dello stesso giocatore a fare leva per scegliere il Manchester City dato che Semedo vorrebbe proprio essere allenato dall’attuale allenatore dei citizens Pep Guardiola.

