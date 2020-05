Juventus, senti Kumbulla: “Chiellini uno dei miei modelli”

Kumbulla è senza alcun dubbio uno dei prospetti più interessanti emersi in questa stagione. E il difensore del Verona ha parlato di Chiellini.

Marash Kumbulla è uno dei tanti gioielli del Verona, senza al cun dubbio la squadra rivelazione di questo campionato. Sul difensore degli scaligeri potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, a cui potrebbe partecipare anche la Juventus, interessata al giocatore. Ed è proprio quest’ultimo a parlare della squadra bianconera, nello specifico di Giorgio Chiellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, Chiellini: “Con Sarri si parla solo prima della doccia”

Kumbulla elogia Chiellini: le sue parole

Queste le parole del 20enne, dette ai microfoni di ‘Sportweek’: “Mi è sempre piaciuto Chiellini per la cattiveria agonistica che mette in partita, ma per me i tre più forti sono Van Dijk, Sergio Ramos e De Vrij. Di Van Dijk vorrei la forza fisica che lo rende devastante soprattutto nei duelli aerei. Del centrale del Real Madrid vorrei l’’esperienza e la garra che mette in partita. Del difensore dell’Inter vorrei la lettura delle azioni. Lui capisce prima dove può finire la palla“. Insomma, attestati di stima a diversi colleghi, tra cui c’è anche il capitano dei bianconeri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK